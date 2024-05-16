Журавлёва (Краева) Галина Арсентьева
Место рождения
Дата рождения28.02.35
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.35
Отец: Краев Арсентий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1959
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1961
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1967
Дочь: Журавлёва Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1974
Дочь: Лаптева (Журавлёва) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович