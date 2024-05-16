Журавлёва (Краева) Галина Арсентьева 28.02.35 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлёва (Краева) Галина Арсентьева

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Место рождения

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.02.35

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.35

Отец: Краев Арсентий Михайлович

Мать: не указана

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1959

Сын: Журавлёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Журавлёв Сергей Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.02.1967

Дочь: Журавлёва Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.1974

Дочь: Лаптева (Журавлёва) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Михайлович

Большое Безруково, Пижанский муниципальный район, Кировская область

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