Иванова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1949

Отец: Тараканов Иван Михайлович

Мать: Тараканова Нина Илларионовна

Рождение ребёнка
?.02.1972

Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

Рождение ребёнка
29.12.?

Сын: Иванов Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

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