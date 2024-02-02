Иванова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1949
Рождение ребёнка
?.02.1972
Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович
Рождение ребёнка
29.12.?
Отец ребёнка: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно