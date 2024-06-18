Медведева Дарья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1984
Отец: Медведев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.2003
Сын: Борисов Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
22.08.2007
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
02.10.2010
Дочь: Борисова Дарина Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Юрьевич