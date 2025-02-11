Кузьма До 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1733, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Фёдор Кузьмин1751 г.р.
Николай Кузьмин1764 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Фёдор Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1764

Сын: Николай Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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