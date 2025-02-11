Кузьма
мужской, родился До 1733, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Фёдор Кузьмин1751 г.р.
Николай Кузьмин1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Фёдор Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Николай Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно