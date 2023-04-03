Лысенков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Лысенкова Анна Андреевна

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