Карсакова Калистра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсакова Калистра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

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