Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егоров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Арина Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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