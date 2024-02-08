Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Арина Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Смерть
Неизвестно