Орехова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1880

Дочь: Кваскова Евдокия

Отец ребёнка: Орехов Степан

Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Смерть
Неизвестно
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