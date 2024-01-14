Орехова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Лукьян
Рождение ребёнка
14.03.1880
Дочь: Кваскова Евдокия
Отец ребёнка: Орехов Степан
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Смерть
Неизвестно