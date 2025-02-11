Дегарев Леонтий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дегарев Леонтий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Дегарев Василий ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
(Дегарева) Олимпиада ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курмякова (Дегарева) Серафима Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дигарев Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дегарева) Олимпиада Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегарев Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дигарев Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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