Дегарев Леонтий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Дегарев Василий ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
(Дегарева) Олимпиада ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курмякова (Дегарева) Серафима Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дигарев Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дегарева) Олимпиада Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегарев Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дигарев Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно