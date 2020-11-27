Ибрагимов Науфал Салигаскарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1943
Дата смерти27.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1967
Сын: Ибрагимов Анфал Науфалович
Мать ребёнка: Ибрагимова Зания Магарифовна
Рождение ребёнка
28.08.1969
Дочь: Сайфуллина Розалия Науфаловна
Мать ребёнка: Ибрагимова Зания Магарифовна
Смерть
27.11.2020