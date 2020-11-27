Ибрагимов Науфал Салигаскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Науфал Салигаскарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1943

Дата смерти

27.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1967

Сын: Ибрагимов Анфал Науфалович

Мать ребёнка: Ибрагимова Зания Магарифовна

Рождение ребёнка
28.08.1969

Дочь: Сайфуллина Розалия Науфаловна

Мать ребёнка: Ибрагимова Зания Магарифовна

Смерть
27.11.2020

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