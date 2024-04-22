Филкина (Ситникова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филкина (Ситникова) Надежда Владимировна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

30.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1954

Отец: Ситников Владимир Николаевич

Мать: Ситникова Ликанида Иванова

Курган, город Курган, Курганская область
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