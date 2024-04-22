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Филкина (Ситникова) Надежда Владимировна
Филкина (Ситникова) Надежда Владимировна
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Древо
Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
30.09.1954
Пол
Женский
Отец
Ситников Владимир Николаевич
1929 г.р.
Мать
Ситникова Ликанида Иванова
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1954
Отец:
Ситников Владимир Николаевич
Мать:
Ситникова Ликанида Иванова
Курган
, город Курган, Курганская область
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