Зазнобин Кузьма Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазнобин Кузьма Федоров

Зазнобин Кузьма Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зазнобин Федор Игнатьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зазнобина) Мария Козьмина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зазнобина) Агрипина Кузьмина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зазнобин Алексей Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.