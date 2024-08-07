Зазнобин Кузьма Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зазнобин Федор Игнатьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зазнобина) Мария Козьмина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зазнобина) Агрипина Кузьмина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно