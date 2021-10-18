Крысь анатолий петрович
Место рожденияЯмангой
Дата рождения30.10.1940
Дата смерти18.10.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940
Отец: Крысь Петр Анисимович
Мать: Леонова Марфа Даниловна
фактически с его слов родился 28 октября записан 30
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.11.1963
Рождение ребёнка
26.10.1967
Дочь: Крысь Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Петренко прасковья алексеевна
Смерть
18.10.2021
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край