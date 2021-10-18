Крысь анатолий петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысь анатолий петрович

Место рождения

Ямангой

Дата рождения

30.10.1940

Дата смерти

18.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940

Отец: Крысь Петр Анисимович

Мать: Леонова Марфа Даниловна

фактически с его слов родился 28 октября записан 30
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко прасковья алексеевна

Бракосочетание
13.11.1963

Жена: Петренко прасковья алексеевна

Рождение ребёнка
26.10.1967

Дочь: Крысь Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Петренко прасковья алексеевна

Смерть
18.10.2021
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край

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