Фурман Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.
Дочь: Фурман Елена Николаевна
Мать ребёнка: Фурман Елена Петровна
Место жительства
1912 ст.
Еникале, Города, Таврическая губерния
Керчь-Еникальский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурман Елена Петровна
Смерть
Неизвестно