Фурман Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурман Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.

Дочь: Фурман Елена Николаевна

Мать ребёнка: Фурман Елена Петровна

Место жительства
1912 ст.
Еникале, Города, Таврическая губерния
Керчь-Еникальский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурман Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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