Валеев Гайнулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Гайнулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Асия

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Асия

Смерть
Неизвестно

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