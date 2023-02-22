Раклистов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раклистов Пётр Васильевич

Мать: Раклистова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раклистов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Бойкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Анна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Раклистов Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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