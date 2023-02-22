Раклистов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раклистов Пётр Васильевич
Мать: Раклистова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раклистов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Бойкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкова Анна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Раклистов Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно