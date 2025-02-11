Голиков Адриан 02.08.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Голиков Адриан

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.08.1904, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Голиков Иван26.08.1867 г.р.
Мать
Голиков СтефанидаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: Голиков Иван

Мать: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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