Сидоров Ефим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сидорова Анна? Ефимовна
Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна
Смерть
Неизвестно