Сидоров Ефим Дмитриевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоров Ефим Дмитриевич

Место рождения

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Сидоров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Сидоров Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сидорова Анна? Ефимовна

Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сидоров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сидорова Александра Дементьевна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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