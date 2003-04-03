Блинов-уточнить (Солодовников) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1950
Дата смерти03.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Азов
Рождение ребёнка
18.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2003
г.Азов