Блинов-уточнить (Солодовников) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов-уточнить (Солодовников) Зоя Ивановна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.04.1950

Дата смерти

03.04.2003

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950

Отец: Солодовников Иван Илларионович

Мать: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
г.Азов
Рождение ребёнка
18.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
03.04.2003
Азов, город Азов, Ростовская область
г.Азов

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