Двоскин Борис Николаевич 24.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Двоскин Борис Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.06.1935, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

умер 26.07.2011, Beersheba, Israel

Отец
Двоскин קיבאНеизвестно г.р.
Мать
(Двоскин) רחלНеизвестно г.р.
Супруги
Двоскина (Dvoskina) (Гоз (Goz)) Белла Яковлевна01.09.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1935

Отец: Двоскин קיבא

Мать: (Двоскин) רחל

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двоскина (Dvoskina) (Гоз (Goz)) Белла Яковлевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
26.07.2011
Beersheba, Israel

Похороны
Неизвестно
Beersheba, Israel

Beer Sheva New Cemetery

Мы используем куки для улучшения работы сайта.