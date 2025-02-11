Двоскин Борис Николаевич
мужской, родился 24.06.1935, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
умер 26.07.2011, Beersheba, Israel
ОтецДвоскин קיבאНеизвестно г.р.
Мать(Двоскин) רחלНеизвестно г.р.
Супруги
Двоскина (Dvoskina) (Гоз (Goz)) Белла Яковлевна01.09.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1935
Отец: Двоскин קיבא
Мать: (Двоскин) רחל
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.07.2011
Beersheba, Israel
Похороны
Неизвестно
Beersheba, Israel