Арнольдов Михаил Михайлович
Место рожденияСтавропольский край
Дата рождения1905
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Арнольдов Михаил Михайлович гв. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1905 Место призыва Карачаевский ОВК, Ставропольский край, Карачаевская АО Воинская часть... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1949
Сын: Арнольдов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина
Рождение ребёнка
1953
Сын: Арнольдов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина
Рождение ребёнка
10.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина
Смерть
1969