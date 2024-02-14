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Арнольдов Михаил Михайлович

Место рождения

Ставропольский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Арнольдов Михаил Михайлович гв. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1905 Место призыва Карачаевский ОВК, Ставропольский край, Карачаевская АО Воинская часть... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1949

Сын: Арнольдов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина

Рождение ребёнка
1953

Сын: Арнольдов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина

Рождение ребёнка
10.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арнольдова (Крюкова) Галина

Смерть
1969

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