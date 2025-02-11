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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Хлопушин Сергей Иванов1775 г.р.
Дети
Хлопушин Василий Сергеев1803 г.р.
Хлопушин Василий Сергеев1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлопушин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хлопушин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Хлопушин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Хлопушина) Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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