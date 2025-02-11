?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Хлопушин Сергей Иванов1775 г.р.
Дети
Хлопушин Василий Сергеев1803 г.р.
Хлопушин Василий Сергеев1807 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Хлопушина) Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Хлопушин Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно