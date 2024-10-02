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Капустин Иван Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909

Отец: Капустин Устин Осипович

Мать: Капустина (Пляскина) Евдокия Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Капустин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мартыненко (Капустина) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Капустин Александр Иванович

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Капустин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Капустин Николай Иванович

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
23.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
23.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Капустин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна

Смерть
1971

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