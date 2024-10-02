Капустин Иван Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1909
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мартыненко (Капустина) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Капустин Александр Иванович
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Капустин Николай Иванович
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
23.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
23.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Капустина (Козлова) Ольга Викуловна
Смерть
1971