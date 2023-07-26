Катаргин Гаврил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Катаргин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Катаргина Феклинья Силовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Катаргин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Катаргина Феклинья Силовна
Смерть
Неизвестно