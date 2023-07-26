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Катаргин Гаврил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Катаргин Дмитрий Павлович

Мать: Катаргина Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаргина Феклинья Силовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Катаргин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Катаргина Феклинья Силовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Катаргин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Катаргина Феклинья Силовна

Смерть
Неизвестно

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