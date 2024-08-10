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Твердин Алексей Степанович

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

06.02.1892 ст.

Дата смерти

02.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892 ст.

Отец: Твердин Степан (Стефан) Петрович

Мать: Твердина (Дроздова) Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Фонд №16И, опись №1, дело №79, стр. 11 Соборная Успенская церковь
Бракосочетание
02.08.1919

Жена: Твердина (Соколова) Варвара Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
ЦГАМО: фонд 2510-1-380
Рождение ребёнка
11.01.1921

Дочь: Пушкина (Твердина) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Твердина (Соколова) Варвара Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1922

Сын: Твердин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Твердина (Соколова) Варвара Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
02.02.1948
Кладбище: д. Низкое Адрес кладбища: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Низкое, земельный участок 38В Муниципальное образование: Городской округ Егорьевск Вид места захоронения: Род... Показать все

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