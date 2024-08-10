Твердин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения06.02.1892 ст.
Дата смерти02.02.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892 ст.
Фонд №16И, опись №1, дело №79, стр. 11 Соборная Успенская церковь
Бракосочетание
02.08.1919
ЦГАМО: фонд 2510-1-380
Рождение ребёнка
11.01.1921
Дочь: Пушкина (Твердина) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Твердина (Соколова) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1922
Сын: Твердин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Твердина (Соколова) Варвара Михайловна
Смерть
02.02.1948
Кладбище: д. Низкое Адрес кладбища: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Низкое, земельный участок 38В Муниципальное образование: Городской округ Егорьевск Вид места захоронения: Род... Показать все