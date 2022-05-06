Воробьёв Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1883
Дочь: (Воробьёва) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно