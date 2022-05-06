Воробьёв Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна

Рождение ребёнка
28.01.1883

Дочь: (Воробьёва) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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