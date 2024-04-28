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Гусев Александр Феодоров

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

12.08.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
13.08.1908 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: псаломщик сей церкви Николай Васильев и деревни Власьева крестьянка Параскева Иоаннов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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