Гагаркина (Годовых) Надежда Фалалеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаркина (Годовых) Надежда Фалалеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гагаркин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гагаркин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)

Рождение ребёнка
13.04.1854

Сын: Гагаркин Семён Григорьев

Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)

Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Гагаркина Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)

Смерть
Неизвестно

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