Гагаркина (Годовых) Надежда Фалалеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гагаркин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гагаркин Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)
Рождение ребёнка
13.04.1854
Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)
Рождение ребёнка
25.05.1857
Дочь: Гагаркина Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Гагаркин Григорий Алексеев (Федоров)
Смерть
Неизвестно