Петров Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Константин Владимирович

Петров Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Юлия Геннадьевна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Юлия Геннадьевна

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