Витовская (Невьянцева) Мария
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Невьянцев Дмитрий Корнеевич
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
31.08.1954
Дочь: Пономаренко (Витовская) Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Витовский Тихон Васильевич
Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2020
Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область