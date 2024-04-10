Витовская (Невьянцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витовская (Невьянцева) Мария

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Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Невьянцев Дмитрий Корнеевич

Мать: Мария Андреевна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
31.08.1954

Дочь: Пономаренко (Витовская) Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Витовский Тихон Васильевич

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2020
Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

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