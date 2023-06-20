Коврижных Трофим Сидорович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Дата рождения1829
Дата смерти31.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Коврижных Сидор
Мать: Ирина Матвеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Неонила Трофимовна
Мать ребёнка: Марина Евтеева
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
15.09.1853
Сын: Коврижных Дмитрий Коврижных
Мать ребёнка: Марина Евтеева
д. Урусовская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Степан Трофимович
Мать ребёнка: Марина Евтеева
д. Урусовская
Смерть
31.10.1886