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Коврижных Трофим Сидорович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская

Дата рождения

1829

Дата смерти

31.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коврижных Сидор

Мать: Ирина Матвеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Неонила Трофимовна

Мать ребёнка: Марина Евтеева

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
15.09.1853

Сын: Коврижных Дмитрий Коврижных

Мать ребёнка: Марина Евтеева

д. Урусовская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Степан Трофимович

Мать ребёнка: Марина Евтеева

д. Урусовская
Смерть
31.10.1886
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