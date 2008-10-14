(Силаева) Галина
Место рождения
Дата рождения13.01.1939
Дата смерти14.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939
Отец: Силаев Михаил
Мать: Силаева Ольга
Рождение ребёнка
20.11.1960
Сын: Петров Владимир
Отец ребёнка: Шеин Виктор
Рождение ребёнка
25.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеин Виктор
Смерть
14.10.2008
Днепр, Дніпропетровська область