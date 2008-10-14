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(Силаева) Галина

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

13.01.1939

Дата смерти

14.10.2008

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ДК
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939

Отец: Силаев Михаил

Мать: Силаева Ольга

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1960

Сын: Петров Владимир

Отец ребёнка: Шеин Виктор

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеин Виктор

Смерть
14.10.2008
Днепр, Дніпропетровська область
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