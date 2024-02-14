Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)

Место рождения

Село Турунтаево, Бурятия, Россия

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

05.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Вассерман Иосиф Павлович

Мать: Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Суздальницкий Иссай Моисеевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 12.02.1942 Иркутский РВК, Иркутская обл., Иркутский р-н Посмотреть на карте Последнее место службы 166 сп 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1931

Дочь: Пелепягина (Суздальницкая) Алла Исаевна

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1938

Дочь: Ратман (Суздальницкая) Грета

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Смерть
05.02.1975
Похороны
Неизвестно

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