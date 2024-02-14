Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)
Место рожденияСело Турунтаево, Бурятия, Россия
Дата рождения25.10.1906
Дата смерти05.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Суздальницкий Иссай Моисеевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 12.02.1942 Иркутский РВК, Иркутская обл., Иркутский р-н Посмотреть на карте Последнее место службы 166 сп 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1931
Дочь: Пелепягина (Суздальницкая) Алла Исаевна
Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1938
Дочь: Ратман (Суздальницкая) Грета
Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна
Смерть
05.02.1975
Похороны
Неизвестно