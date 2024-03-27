Манойло (Дьяченко) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанойло (Дьяченко) Ефросинья

Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Стребиж Александра

Отец ребёнка: Манойло Василий

г Уфа
Рождение ребёнка
1938

Сын: Манойло Владимир

Отец ребёнка: Манойло Василий

г.Уфа г Орск
Рождение ребёнка
1940

Сын: Манойло Петр

Отец ребёнка: Манойло Василий

г.Уфа, г Орск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манойло Василий

Смерть
1981
г Уфа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close