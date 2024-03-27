Манойло (Дьяченко) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Стребиж Александра
Отец ребёнка: Манойло Василий
г Уфа
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манойло Владимир
Отец ребёнка: Манойло Василий
г.Уфа г Орск
Рождение ребёнка
1940
Сын: Манойло Петр
Отец ребёнка: Манойло Василий
г.Уфа, г Орск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манойло Василий
Смерть
1981
г Уфа