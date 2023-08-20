Афонасей Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Авдоким Июдов
Мать: Карпова Катерина
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Катерина Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Варвара Афонасьева
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно