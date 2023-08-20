Афонасей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Авдоким Июдов

Мать: Карпова Катерина

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Катерина Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Варвара Афонасьева

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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