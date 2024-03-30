Афонасий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий Максимович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Максим Захаров

Мать: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яков (Конон) Афанасьев

Мать ребёнка: Марфа Ионова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ионова

Смерть
Неизвестно
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