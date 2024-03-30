Афонасий Максимович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Максим Захаров
Мать: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Марфа Ионова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ионова
Смерть
Неизвестно