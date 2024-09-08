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Афанасьева Наталья Алексеева

Место рождения

Рязанская обл., д. Голенищево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: (Афанасьева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
05.04.1887

Сын: Афанасьев Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

ГАРО ф 627 о278 д142
Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: (Афанасьева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

ГАРО ф627 о278 д55
Рождение ребёнка
13.02.1896

Сын: Афанасьев Феодор Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: ?Петрухина (Афанасьевa) Анна Иванова

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Афанасьева) Александра Иванова

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Пиляева (Афанасьева) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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