Афанасьева Наталья Алексеева
Место рожденияРязанская обл., д. Голенищево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: (Афанасьева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
05.04.1887
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
ГАРО ф 627 о278 д142
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: (Афанасьева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
ГАРО ф627 о278 д55
Рождение ребёнка
13.02.1896
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: ?Петрухина (Афанасьевa) Анна Иванова
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Афанасьева) Александра Иванова
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Пиляева (Афанасьева) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Никаноров
Смерть
Неизвестно