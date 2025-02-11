Ram (Hiebert) Grace Darling
женский, родилась 12.12.1916, Winnipeg, Manitoba, Canada
умерла 22.05.1997, Kitchener, Ontario, Canada
МатьDunthorne (Harder) Katie11.07.1873 г.р.
ОтецHiebert Cornelius A S12.01.1865 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1916
Отец: Hiebert Cornelius A S
Мать: Dunthorne (Harder) Katie
Winnipeg, Manitoba, Canada
Смерть
22.05.1997
Kitchener, Ontario, Canada
Похороны
Неизвестно
Waterloo, Ontario, Canada