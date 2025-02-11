Ram (Hiebert) Grace Darling 12.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Ram (Hiebert) Grace Darling

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.12.1916, Winnipeg, Manitoba, Canada

умерла 22.05.1997, Kitchener, Ontario, Canada

Мать
Dunthorne (Harder) Katie11.07.1873 г.р.
Отец
Hiebert Cornelius A S12.01.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1916

Отец: Hiebert Cornelius A S

Мать: Dunthorne (Harder) Katie

Winnipeg, Manitoba, Canada

Смерть
22.05.1997
Kitchener, Ontario, Canada

Похороны
Неизвестно
Waterloo, Ontario, Canada

Parkview Cemetery

Мы используем куки для улучшения работы сайта.