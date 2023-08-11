Шаламов Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шаламов Михаил Фёдоров
Мать: Шаламова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаламова Елисавета
Рождение ребёнка
27.10.1811
Сын: Шаламов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Шаламова Елисавета
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шаламова Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Шаламова Елисавета
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шаламова Елисавета
Смерть
Неизвестно