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Шаламов Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шаламов Михаил Фёдоров

Мать: Шаламова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Елисавета

Рождение ребёнка
27.10.1811

Сын: Шаламов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Елисавета

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шаламова Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Шаламова Елисавета

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шаламов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Елисавета

Смерть
Неизвестно

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