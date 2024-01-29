Олькова (Литуева) Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькова (Литуева) Матрена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ольков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ольков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1788

Сын: Ольков Василей Яковлевич

Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Унжакова (Олькова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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