Олькова (Литуева) Матрена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1788
Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Унжакова (Олькова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Ольков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно