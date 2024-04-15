Патылицын Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патылицын Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Патылицын Василий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Патылицын Малафей Степанович

Мать ребёнка: Патылицына Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агапия Степановна

Мать ребёнка: Патылицына Домна Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патылицына Домна Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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