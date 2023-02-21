Новиков Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1910
Сын: Новиков Павел
Мать ребёнка: Новикова Мария
Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
б.Люда: "одна улица была и все Новиковы" мать зажиточная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Иван
Мать ребёнка: Новикова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Казак
Смерть
Неизвестно