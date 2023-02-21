Новиков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1910

Сын: Новиков Павел

Мать ребёнка: Новикова Мария

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
б.Люда: "одна улица была и все Новиковы" мать зажиточная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван

Мать ребёнка: Новикова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Казак
Смерть
Неизвестно
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