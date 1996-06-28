Фомина (Сидорова) Матрена Высильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1910
Дата смерти28.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910
Отец: Сидоров Василий Тимофеевич
Мать: Сидорова Татьна
Рождение ребёнка
08.02.1930
Сын: Богатов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1938
Дочь: Артешина (Фомина) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Никитович
Рождение ребёнка
22.02.1941
Дочь: Левкина Алефтина Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Никитович
Смерть
28.06.1996