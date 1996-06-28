Фомина (Сидорова) Матрена Высильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Сидорова) Матрена Высильевна

Фомина (Сидорова) Матрена Высильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1910

Дата смерти

28.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910

Отец: Сидоров Василий Тимофеевич

Мать: Сидорова Татьна

Рождение ребёнка
08.02.1930

Сын: Богатов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.12.1938

Дочь: Артешина (Фомина) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Никитович

Рождение ребёнка
22.02.1941

Дочь: Левкина Алефтина Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Никитович

Смерть
28.06.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.