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Кузнецова Н

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Муж: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кузнецов Самуил Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Смерть
До 1917
Уютное, Марьяновский муниципальный район, Омская область
умерла вскоре после смерти дочери
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