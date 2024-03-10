Кузнецова Н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1883
Муж: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кузнецов Самуил Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Смерть
До 1917
Уютное, Марьяновский муниципальный район, Омская область
умерла вскоре после смерти дочери