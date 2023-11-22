Киселева (Шенцева) Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1898
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Киселев Мефодий Дмитриевич
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1901
Сын: Киселев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Олейникова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселев Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.?.1915
Сын: Киселев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно