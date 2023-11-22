Киселева (Шенцева) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Шенцева) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1898

Муж: Киселев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Киселев Мефодий Дмитриевич

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Киселев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Олейникова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселев Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.?.1915

Сын: Киселев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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