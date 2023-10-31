Резанова (Угрюмова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Угрюмова) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1712 и 1717

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1712 и 1717

Отец: Угрюмов Федор Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Резанов Тихон Елисеев

Отец ребёнка: Резанов Елисей Иванов

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Резанов Арест Елисеев

Отец ребёнка: Резанов Елисей Иванов

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Елисей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1790
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