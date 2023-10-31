Резанова (Угрюмова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1712 и 1717
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1712 и 1717
Отец: Угрюмов Федор Андреев
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Резанов Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Резанов Елисей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790