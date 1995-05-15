Зонова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1913
Дата смерти15.05.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1913
Рождение ребёнка
27.03.1936
Дочь: Сафонова Ангелина Павловна
Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1944
Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1947
Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1952
Дочь: Мусихина Галина Павловна
Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1995