Зонова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонова Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1913

Дата смерти

15.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1913

Отец: Чагаев Алексей Евлампьевич

Мать: Чагаева Елизавета Емельяновна

Рождение ребёнка
27.03.1936

Дочь: Сафонова Ангелина Павловна

Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1944

Сын: Зонов Валерий Павлович

Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1947

Сын: Зонов Николай Павлович

Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
26.08.1952

Дочь: Мусихина Галина Павловна

Отец ребёнка: Зонов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Павел Андреевич

Смерть
15.05.1995
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