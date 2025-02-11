Бардинов Илья
мужской, родился 1849, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 1852, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБардинов Андрей1826 г.р.
МатьДомна1826 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бардинов Андрей
Мать: Домна
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1852
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область