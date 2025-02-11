Бардинов Илья 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Илья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 1852, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бардинов Андрей1826 г.р.
Мать
Домна1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бардинов Андрей

Мать: Домна

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1852
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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