Фролов Михаил Платонов
мужской, родился 1855, Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАксинья Иванова1827 г.р.
ОтецПлатон Николаев1826 г.р.
Супруги
Фролова Варвара МихайловаДо 1880 г.р.
Дети
(Фролова) Елизавета Михайлова23.04.1894 г.р.
Фролов Иван Михайлов28.05.1896 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1855
Отец: Платон Николаев
Мать: Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
23.04.1894
Дочь: (Фролова) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
28.05.1896
Сын: Фролов Иван Михайлов
Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: (Фролова) Марина Михайлова
Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова
Смерть
Неизвестно