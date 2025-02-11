Фролов Михаил Платонов 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Михаил Платонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Иванова1827 г.р.
Отец
Платон Николаев1826 г.р.
Супруги
Фролова Варвара МихайловаДо 1880 г.р.
Дети
(Фролова) Елизавета Михайлова23.04.1894 г.р.
Фролов Иван Михайлов28.05.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Платон Николаев

Мать: Аксинья Иванова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Варвара Михайлова

Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

41 семья

Рождение ребёнка
23.04.1894

Дочь: (Фролова) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Фролов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: (Фролова) Марина Михайлова

Мать ребёнка: Фролова Варвара Михайлова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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