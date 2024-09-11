Устинья Петрова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинья Петрова

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

27.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Петр Евдокимов

Мать: Пелагея Ананьина

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агрипина Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домна Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1832

Сын: Константин Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Дочь: Ефросинья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1841

Сын: Дмитрий Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Сергеев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.08.1867
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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