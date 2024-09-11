Устинья Петрова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти27.08.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Петр Евдокимов
Мать: Пелагея Ананьина
Бракосочетание
Около 1823
Муж: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агрипина Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домна Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
15.03.1832
Сын: Константин Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
20.09.1836
Дочь: Ефросинья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
03.02.1841
Сын: Дмитрий Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Сергеев
Смерть
27.08.1867